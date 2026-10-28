Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана — командир боевой авиации Заур Рустамов встретился с представителем Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Теодоросом Стефу, сообщает Минобороны республики.

Встреча прошла в рамках оценки второго уровня (NEL-2) пары азербайджанских вертолетов Ми-17-1В по программе НАТО «Концепция оперативных возможностей». Стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества и перспективы его расширения.

Участникам встречи представили презентации о совместных действиях, уровне подготовки подразделений и поставленных задачах. Они также подчеркнули, что подобные мероприятия помогают повысить готовность к миротворческим операциям, укрепить взаимодействие и расширить обмен опытом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а в завершение встречи вручили друг другу подарки и сделали памятное фото.

После переговоров гости посетили учебный полигон, где ознакомились с оснащением подразделений и оценили его соответствие стандартам и требованиям НАТО.

