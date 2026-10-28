В Азербайджане изменены правила оформления ипотечных кредитов. Нововведения направлены на повышение прозрачности и предотвращение злоупотреблений, сообщили в Фонде ипотечного и кредитного гарантирования.

Теперь основным заёмщиком по ипотеке может выступать гражданин, который не является арендатором по действующему договору аренды с обязательством последующего выкупа жилья, заключённому с Фондом.

Кроме того, при подаче заявки на ипотеку вводится биометрическая идентификация через SİMA İmza с использованием технологии распознавания лица.

По данным Фонда, с 2006 года в Азербайджане выдано около 61 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 4,185 млрд манатов. 67% заёмщиков составили молодые люди и молодые семьи.

Инструкция по оформлению заявок размещена на портале MyGov.