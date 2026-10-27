Россия уже отправила три танкера в рамках сделки о поставках дизельного топлива с США, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва готова возобновить поставки газа в Европу, а газопроводы «Северный поток» могут понадобиться в долгосрочной перспективе. Четвёртый танкер с российским дизельным топливом для США, как ожидается, отправится в среду, заявил во вторник вице-премьер России Александр Новак, сообщает агентство Anadolu.

По словам Новака, Москва уже отправила три танкера в рамках сделки, заключённой ранее в этом месяце между Россией и США. Он сообщил об этом на полях Форума стран — экспортёров газа в Москве.

«Сейчас есть три судна. Четвёртое ещё не отправилось. Ожидаем его 28-го числа», — сказал он.

Новак заявил, что удивлён позицией американских политиков, выступающих против сделки по поставкам дизельного топлива, добавив, что демократы говорят или действуют «не в интересах жителей США».

«Россия готова возобновить поставки газа в Европу, если европейские страны этого захотят, заявил Новак. «Со своей стороны, мы готовы. Мы всегда были надёжными поставщиками», — сказал он.

Он добавил, что Россия может продавать весь свой газ на других рынках, если Европа откажется от его закупок. По словам Новака, в последние годы Россия развивала инфраструктуру для поставок в страны с растущим потреблением и экономикой. Он отметил, что у России нет проблем с продажей газа, а этот вопрос «скорее является проблемой Европы».

Говоря о Китае, Новак заявил, что сжиженный природный газ обходится Пекину дороже, чем российский газ, поставляемый по трубопроводу. По его словам, нехватка газа и доступных энергоресурсов, а также рост цен приводят к тому, что потребители платят больше и закупают более дорогой сжиженный природный газ, который доставляется по более протяжённым маршрутам.

Новак также заявил, что в долгосрочной перспективе Европе, вероятно, понадобятся газопроводы «Северный поток». По его словам, развитие трубопроводной инфраструктуры с 1970-х годов принесло пользу как Европе, так и России. Он также отметил, что Россия может содействовать обеспечению энергетической безопасности стран, не располагающих собственными энергоресурсами, особенно в Европе.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о соглашении по поставкам дизельного топлива после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Согласно договорённости, Москва согласилась «незамедлительно поставить» более 300 тыс. тонн дизельного топлива в США и на мировые рынки.

Трамп заявил, что в ноябре Россия поставит ещё 500 тыс. тонн, а затем — 1 млн тонн «сразу после этого». По его словам, ещё 3 млн тонн будут поставлены «в короткие сроки» — в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо.

Путин заявил, что поставки российского дизельного топлива в США и на мировые рынки пойдут на пользу мировой экономике. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал сделку, предупредив, что смягчение ограничений на экспорт российского дизельного топлива может помочь финансировать военные действия России.