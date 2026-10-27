Канадский певец Нил Янг подал иск против президента США Дональда Трампа на сумму $10 млн, обвинив его в нарушении авторских прав за использование песни Rockin’ in the Free World в качестве музыкальной заставки на предвыборных митингах.

Об этом в сообщило издание Variety.

Согласно иску, содержание которого приводит издание, Трамп использовал песню на митинге в штате Огайо 12 октября и на других предвыборных мероприятиях в поддержку Республиканской партии. Янг, высказывающийся против проводимой Трампом политики, потребовал денежной компенсации и запрета на дальнейшее использование песни в политических целях.

Variety отмечает, что в 2020 году Янг уже подавал иск против Трампа за публичное использование той же песни. Тогда политик не стал оспаривать претензию и обязался не использовать песню без соответствующей лицензии.