Около 15 украинских операторов беспилотников предположительно помогают туарегским повстанцам на севере Мали, воюющим против военной хунты и её российских союзников. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, украинские специалисты обучали повстанцев управлению дронами, участвовали в планировании операций и оказывали дистанционную поддержку. Однако DW не удалось независимо подтвердить эти сведения. Украинская военная разведка также не дала конкретного ответа о возможной миссии в Мали.

«От России до Африки, будь то в костюме или в камуфляже — Главное управление разведки защищает интересы Украины по всему миру любыми средствами», — написал в соцсети X Кирилл Буданов, не упомянув Мали напрямую.

По мнению эксперта Марты Олейник-Дьомочко, Киев стремится ослабить российское влияние в Сахеле. Сотрудничество с туарегами она назвала ситуативным союзом против общего врага.

Между тем Мали, Нигер и Буркина-Фасо уже обвинили Украину в поддержке вооружённых группировок и разорвали с ней дипломатические отношения.