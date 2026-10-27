Президент России Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, главной темой переговоров станут перспективы заключения мирного соглашения по Украине.

Источники утверждают, что телефонные разговоры могут состояться уже во вторник, 27 октября.

В случае проведения переговоров это станет первым прямым контактом российского президента с европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после его беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года.