Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пытается через суд взыскать алименты с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и лишить его родительских прав.

В 2023 году Ясько объявила о рождении дочери Жасмин от Саакашвили, который с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме. Судебный спор продолжается с апреля 2026 года.

При этом Саакашвили утверждает, что его мать регулярно помогает ребёнку финансово и подарила внучке квартиру в центре Киева. Экс-президент заявил, что любит дочь и намерен участвовать в её воспитании после освобождения