Россия предложила партнерам на Аравийском полуострове содействие в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атак на фоне ближневосточного кризиса.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на пленарном заседании IV Международного конгресса «Русский инженер».

«Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы — предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении», — сообщил министр.

По словам Алиханова, российская нефтегазовая промышленность достигла уровня, позволяющего поставлять необходимое оборудование зарубежным партнерам и конкурировать с ведущими мировыми производителями.

Он отметил, что Россия также разработала собственную систему отраслевых стандартов, способную конкурировать со стандартами Американского института нефти (API). Эти стандарты, по словам министра, постепенно получают признание со стороны арабских партнеров.

Алиханов добавил, что Москва рассчитывает добиться аналогичного признания российских стандартов в сфере оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ) и освоения морских месторождений.

При этом он признал, что для комплексных поставок в рамках EPC-контрактов, предусматривающих проектирование, закупку оборудования и строительство, российским инженерам еще предстоит объединить новые технологические решения в полноценные производственные цепочки.