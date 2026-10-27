Модель Беатрис Кеул заявила, что Дональд Трамп изнасиловал её в 1993 году в нью-йоркском отеле Plaza, сообщает TIME.

Подробности обвинений появились в докладе демократов из юридического комитета Палаты представителей США, посвящённом связям Трампа с Джеффри Эпштейном.

По словам Кеул, тогда ей было 24 года. Трамп якобы обещал помочь с американской визой и поступлением в Нью-Йоркский университет. Позже, утверждает модель, он изнасиловал её, оставив синяки и кровоподтёки, после чего потребовал молчания.

На том же мероприятии Кеул познакомилась с Эпштейном, который, по её словам, рассказывал о вечеринках с Трампом.

Белый дом отверг обвинения, назвав доклад политически мотивированным. TIME отмечает, что не смог независимо подтвердить рассказ модели.