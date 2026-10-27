Элитное подразделение Бундесвера KSK изменило программу подготовки с учётом возможного военного столкновения с Россией, сообщает Bild.

«Мы вполне конкретно ориентируемся на противника в лице России», — заявил командир подразделения.

Если раньше спецоперации планировались примерно на три дня, то теперь бойцов готовят к длительному пребыванию в полевых условиях, противодействию танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделяется действиям при экстремально низких температурах, характерных для восточного фланга НАТО.

В KSK служат около 1500 человек, из которых непосредственно спецназовцы составляют треть. Отбор проходят лишь 15% кандидатов.