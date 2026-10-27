Нидерланды окажут финансовую помощь для выяснения судьбы без вести пропавших в Азербайджане и Армении.

Об этом глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил на совместной с армянским коллегой пресс-конференции в Ереване.

«Объявляю о новом финансовом содействии через Международную комиссию по без вести пропавшим лицам для выяснения их судьбы, для нахождения и идентификации тел», – сказал Берендсен, не указав конкретную сумму.

Глава МИД Нидерландов не исключил, что, помимо финансового, могут быть и другие варианты содействия. Он отметил, что правительство Нидерландов приветствует шаги по установлению мира в регионе, и выразил надежду на скорое подписание договора между Ереваном и Баку.