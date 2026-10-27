Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время напряжённых переговоров с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым потребовал прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча состоялась 9 октября во Флориде. Уиткофф предложил план восстановления поставок российского газа и нефти в Европу через Украину после завершения войны. Предполагалось, что Киев получит доходы от транзита, а Европа — более дешёвые энергоносители.

Буданов возразил, заявив, что ориентир Украины — «не Белоруссия, а Польша», после чего прервал переговоры для консультаций с Зеленским.

Когда диалог возобновился, украинской делегации представили документ о договорённости между США и Россией по поставкам дизельного топлива.