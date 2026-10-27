Учёные Сеченовского университета установили, что коронавирус способен сохраняться в тканях органов годами.

По данным исследователей, вирус может быть связан с развитием хронических заболеваний лёгких, нарушениями сердечного ритма, сердечной недостаточностью, поражениями печени и желудочно-кишечного тракта.

Особую тревогу вызывает обнаружение вируса в эндометрии, что, предположительно, может способствовать развитию бесплодия.

Учёные также изучают возможную связь COVID-19 с онкологическими заболеваниями. У некоторых пациентов обнаружено увеличение числа раковых стволовых клеток, способных способствовать росту опухолей и метастазированию.

При этом причинно-следственная связь между сохранением вируса и перечисленными осложнениями пока окончательно не доказана. Необходимы дополнительные исследования.