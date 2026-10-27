Украина завершила свою часть работ над европейской противоракетной системой Freyja и ожидает завершения разработки компонентов десятью странами-партнерами. После этого проект перейдет к испытаниям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, призвав партнеров ускорить работу.

Freyja создается как более доступная альтернатива американским системам Patriot для перехвата баллистических ракет. Каждая из десяти стран отвечает за отдельные компоненты системы.

Ожидается, что проект позволит Европе создать собственную противоракетную защиту, снизив зависимость от США.