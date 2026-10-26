Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 29 января 2027 года.

За президентский законопроект об утверждении указа «О продлении срока действия военного положения в Украине» проголосовали 293 народных депутата Украины.

Согласно предыдущему решению парламента, военное положение действует до 31 октября. В принятом сейчас законопроекте срок его действия продлен на 90 дней, то есть до 29 января 2027 года.

В законах указано, что они немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу с 31 октября 2026 года.

Это уже 21-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации.