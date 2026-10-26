В рамках программы НАТО «Концепция оперативных возможностей» (OCC) состоялась церемония открытия учений по оценке второго уровня НАТО (NEL-2) пары вертолетов Ми-17-1В Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, в ходе церемонии участникам представили подробную информацию о целях учений, правилах безопасности и других важных вопросах.

В соответствии с программой на полигоне были выполнены задачи с боевой стрельбой, а также проведены практические занятия по пожаротушению.

Кроме того, для проверки индивидуальной подготовки военнослужащих организованы теоретические и практические испытания, в ходе которых оценивались их профессиональные навыки.

Основная цель учений — проверка соответствия оперативных возможностей заявленной пары вертолетов Ми-17-1В стандартам НАТО и проведение их сертификации.

Учения продлятся до 29 октября.