Президент США Дональд Трамп отказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в начале новой войны с Ираном.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на американских чиновников и источники в израильских спецслужбах.

«Нетаньяху действительно хотел и пытался убедить Трампа провести совместный удар по Ирану до [парламентских] выборов [в Израиле], но Трамп не дал на это зеленого света», — рассказал один из источников.

Отмечается, что одной из причин отказа американского президента стали сведения о том, что новый удар по Ирану нанесет ущерб выборам в Израиле и приведет к их отсрочке.