В России растёт число людей, живущих с ВИЧ, а эпидемия выходит за пределы традиционных групп риска. В 2025 году выявлено 45 тысяч новых случаев — на 13,4% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Независимая газета».

Среди мужчин 40–49 лет инфицированы более 3%. За последние 15 лет средний возраст людей с ВИЧ вырос с 32 до 44 лет. Две трети новых случаев заражения связаны с гетеросексуальными контактами.

Особую тревогу вызывают заражения в медучреждениях. В прошлом году зафиксировано их максимальное число, сейчас расследуются 11 очагов в десяти регионах России.

При этом лишь у половины людей с ВИЧ подавлена вирусная нагрузка. По оценке издания, около 600 тысяч человек потенциально могут передавать инфекцию.

Среди прошедших терапию подавить вирус удалось 78% пациентов. Для контроля эпидемии ВОЗ рекомендует достижение целей «95–95–95»: выявление инфекции, охват лечением и подавление вирусной нагрузки на уровне 95% на каждом этапе.