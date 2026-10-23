Депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов заявил, что стратегические отношения Азербайджана и Турции имеют прочную основу, а их нынешний уровень закреплён Шушинской декларацией.

Как сообщает Minval, об этом депутат заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Магеррамова, Азербайджан значительно укрепил свои позиции на международной арене, несмотря на ограниченность финансовых и демографических ресурсов по сравнению с крупными мировыми державами.

«В основе этой реальности лежит только один фактор — видение и решительность господина Ильхама Алиева», — отметил депутат.

Он также заявил, что, по его оценке, определённые внешние силы заинтересованы в изменении сложившейся политической ситуации в Азербайджане. В этой связи Магеррамов затронул вопросы государственно-религиозных отношений и информационных кампаний вокруг находящегося под стражей председателя партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли.

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане сформировалась устойчивая система государственно-религиозных отношений, и отметил усилия государства по восстановлению и сохранению мечетей.

Отдельно Магеррамов прокомментировал отношения между Азербайджаном и Турцией. По его словам, попытки повлиять на двусторонние связи посредством политических манипуляций не способны изменить характер стратегического партнёрства двух стран.

«Отношения между двумя странами не так хрупки, чтобы ими могли управлять неудачные политические тролли», — заявил депутат.

Магеррамов отметил, что современный этап азербайджано-турецких отношений сформировался на фоне победы Азербайджана и получил политико-правовое закрепление в Шушинской декларации. По его мнению, решительность президента Ильхама Алиева способствует сохранению достигнутых результатов и укреплению суверенитета страны.

В завершение депутат подчеркнул, что Азербайджан должен выходить из сложных исторических периодов более сильным, последовательно защищая государственный суверенитет и национальные интересы. Он также заявил, что решения по вопросам, относящимся к внутренней юрисдикции страны, должны приниматься исходя из национальной воли.