Завтра, 12 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 5–9° тепла, днем — 12–16° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 55–65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков. Местами временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0–5° тепла, днем — 11–16° тепла, в горах ночью — 2–7° мороза, в высокогорных районах — 9–14° мороза, днем — 3–8° тепла.