В Азербайджане необходимо предусмотреть особые условия оплаты коммунальных услуг для жителей высокогорных и приграничных населенных пунктов. В частности, предлагается отменить лимиты на потребление газа и электроэнергии и ввести льготные тарифы.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на совместном заседании парламентских комитетов, посвященном обсуждению законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», передает Qafqazinfo.

По словам депутата, климатические условия в Баку и на Абшероне существенно отличаются от ситуации в высокогорных селах Гедабекского, Дашкесанского, Лерикского, Шахбузского и Гусарского районов. В некоторых населенных пунктах отопительный сезон продолжается семь-восемь месяцев.

Орудж отметил, что при этом по всей стране действуют единые тарифы и лимиты потребления, а также ежемесячная фиксированная плата за газо- и электроснабжение. По его мнению, применение одинаковых условий к семьям, проживающим в разных климатических зонах, создает для жителей горных районов серьезную финансовую нагрузку.

«Мы не говорим об одновременном изменении коммунальных тарифов по всей стране. Речь идет о дифференцированном подходе к семьям, проживающим в суровых климатических условиях, особенно в приграничных и высокогорных селах», — подчеркнул депутат.

Он также предложил установить дополнительные коэффициенты к оплате труда врачей и учителей, работающих в этих населенных пунктах, с учетом климатических условий и удаленности территорий.

По мнению Оруджа, принятие государственной программы по укреплению постоянного проживания населения в приграничных и горных селах может сыграть важную роль в предотвращении оттока жителей в столицу.