Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) серьёзно изменит рынок труда уже в ближайшие два года. Профессии, ещё недавно считавшиеся перспективными и востребованными, рискуют потерять свою привлекательность, а начинающим специалистам будет всё сложнее конкурировать с технологиями. Особенно заметные изменения ожидаются в IT-сфере, в частности в области графического дизайна и видеомонтажа. Об этом в комментарии Minval заявил эксперт в области образования за рубежом Мурсал Алиев.

По его словам, скорость развития искусственного интеллекта оказалась неожиданно быстрой даже для представителей техноиндустрии. ИИ постепенно становится обыденным инструментом не только для специалистов, но и для людей, которые раньше практически не пользовались платформами цифровых сервисов.

«Даже в Азербайджане, где информационные технологии не так развиты, люди уже всё чаще ищут информацию не в Google, а в ChatGPT. Люди старшего поколения устанавливают в смартфонах это приложение, задают вопросы, ищут рецепты, интересуются разными темами», — отметил эксперт.

По мнению Алиева, в перспективе ИИ может изменить модель потребления цифрового контента. В частности, традиционные соцсети столкнутся с изменением пользовательских привычек, поскольку всё больше процессов будет происходить непосредственно с помощью ИИ.

Сегодня одной из наиболее уязвимых сфер перед ИИ эксперт считает профессию программиста. Но собеседник подчеркивает, что речь идет не о полном исчезновении профессии. Тут, скорее всего, предполагается изменение требований к специалистам.

«Сегодня любой человек может описать свою идею в ChatGPT, Claude или других ИИ-сервисах и разработать сайт буквально за один-два дня. Даже если речь идёт о достаточно сложном проекте, это может занять максимум около десяти дней. С помощью искусственного интеллекта можно создавать аналоги различных программных продуктов, в том числе дизайнерских проектов за более короткие сроки», — пояснил Алиев.

С другой стороны, это открывает новые возможности для предпринимателей и людей, которые хотят развивать свои IT-проекты. Им больше не придется зависеть от услуг программистов. В то же время развитие ИИ усложняет жизнь начинающим специалистам.

«Программисты, безусловно, останутся. Но популярностью профессия в её нынешнем понимании пользоваться не будут. Особенно это касается начинающих. Те, кто хочет после нескольких лет обучения получать высокую зарплату за выполнение стандартных задач, могут столкнуться с серьёзными трудностями», — считает эксперт.

Ещё одной сферой, в которой ИИ «развернет» ситуацию на все 360 градусов, будет графический дизайн. По мнению эксперта, традиционные компетенции в работе с Adobe Photoshop и CorelDRAW теперь не могут рассматриваться как достаточная профессиональная подготовка. Уже сейчас создание постеров, рекламных материалов, публикаций для Instagram, буклетов и другой графической продукции можно поручить ИИ.