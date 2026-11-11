Франция потребовала от Германии разъяснить планы по применению дальнобойных ракет в случае конфликта с Россией. Париж опасается, что отсутствие координации может привести к непреднамеренной эскалации и даже ядерному конфликту. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть источников.

Речь идет о секретной программе Германии и Великобритании Deep Precision Strike стоимостью около €35 млрд. Страны намерены к 2034 году разработать ракету дальностью до 2 тыс. км. Рассматриваются крылатый и гиперзвуковой варианты. Франция также стремится присоединиться к проекту.

Французские власти опасаются, что российская сторона может расценить удар обычным оружием по своей территории как угрозу ядерной безопасности и ответить соответствующим образом. Кроме того, Париж не хочет, чтобы Москва возложила на Францию ответственность за удары, нанесенные ее европейскими партнерами.