Российская делегация в ходе трехсторонних переговоров упомянула предложения Москвы по изменению европейской архитектуры безопасности, которые президент РФ Владимир Путин выдвинул в декабре 2021 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Тогда Россия представила Западу ряд требований в сфере гарантий безопасности. В частности, Москва настаивала на отказе НАТО от дальнейшего расширения, включая вступление Украины в альянс, а также на неразмещении дополнительных войск и вооружений за пределами стран, входивших в блок по состоянию на май 1997 года.

Кроме того, российская сторона требовала, чтобы НАТО отказалось от любой военной деятельности на территории Украины, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

«По их [российской делегации] словам, мол, то, что [Джо] Байден не пошел на их условия, привело к войне. Хотя все понимают, что не в этом дело. В то же время американцы пытались сегодня во время переговоров понять, чего боится Россия, что ей нужны гарантии безопасности», — рассказал собеседник издания.

При этом источник издания не уточнил, настаивает ли Москва на предоставлении именно тех гарантий безопасности, которые были озвучены в 2021 году.