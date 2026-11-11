В болгарском городе Варна прошла акция протеста против визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Пикет организовали сторонники партии «Возрождение» под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!». Участники акции встречали главу Еврокомиссии криками «Урсула, вам здесь не рады!» и призывами покинуть город.

Протестующие также держали плакаты с требованием к фон дер Ляйен покинуть Болгарию. Надписи были сделаны на болгарском, английском и немецком языках.

По данным БТА, когда кортеж главы Еврокомиссии прибыл к зданию Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова, протестующие забросали его фруктами, овощами и яйцами.