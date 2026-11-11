Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг впервые встретился с китайской бизнес-леди Элис Хуанг еще в декабре 2023 года. Ее биография остается практически неизвестной, что усиливает подозрения в возможном сотрудничестве с китайской разведкой, пишет The Washington Post.

По данным изданий, Элис Хуанг, чей предполагаемый роман с главой Nvidia привлек внимание технологической индустрии, скрывает многие подробности своей жизни. Не подтверждены ее возраст, место рождения, образование и предыдущие места работы. Неизвестно также ее нынешнее местонахождение, а аккаунты в социальных сетях, по всей видимости, удалены.

Эксперты по разведке отмечают, что ее биография может соответствовать типичному прикрытию шпиона. Ранее сообщалось, что Хуанг родилась в провинции Хунань и получила степень магистра в университете Гонконга, однако независимо подтвердить эти сведения не удалось.

Встреча в Сингапуре показала, что отношения между Элис Хуанг и Дженсеном Хуангом имеют гораздо более давнюю историю, чем считалось ранее. Она также свидетельствует о тесных социальных и деловых связях, которые укрепились за годы технологического сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами, и о том, как они сохранились, несмотря на ледяной геополитический раскол последнего десятилетия.

Многие подробности отношений между Хуангами, в том числе время их знакомства и возможное время ее вербовки китайской разведкой, неизвестны. Фотографии из социальных сетей Хуанг, подлинность которых удалось подтвердить, показывают, что она и Хуанг встречались в разных уголках мира в течение последних трех лет, в том числе в Шанхае, в штаб-квартире Nvidia в Кремниевой долине, на гольф-курорте к югу от Сан-Хосе и на Тайване.

Подтвержденные фотографии свидетельствуют, что Хуанги встречались в разных странах и городах на протяжении последних трех лет, включая Шанхай, Кремниевую долину и Тайвань. При этом обстоятельства их знакомства и возможные связи Элис Хуанг с китайской разведкой остаются неизвестными.