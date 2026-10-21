МВД Таджикистана начало вносить в специальную базу гадалок, колдунов, «псевдомулл», проституток, их клиентов и близких, за ними установят контроль.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень также включают наркоманов и других лиц, связанных с подобной деятельностью. В министерстве объяснили меры необходимостью предотвращать «суеверия, гадание, колдовство».

«Они будут находиться под постоянным контролем», — говорится в сообщении. Информацию из базы будут предоставлять по запросам соответствующих структур.

Министерство призвало граждан «держаться подальше» от перечисленных категорий лиц, чтобы самим не попасть на специальный учет и «не запятнать свое имя перед детьми».