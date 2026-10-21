Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал иностранных политиков и лидеров государств за распространение недостоверной информации о протестах и беспорядках во Франции.

Выступая перед журналистами во время визита в Катар, французский лидер заявил, что не видит признаков прямого иностранного вмешательства в произошедшие события, однако считает, что ситуация сопровождалась попытками информационных манипуляций из-за рубежа, пишет ТАСС.

По словам Макрона, некоторые зарубежные политики использовали ложные сведения о беспорядках для продвижения собственных политических интересов.

В частности, он отверг утверждения о том, что Францию якобы «захватили орды мигрантов и исламистов». Президент также обратил внимание на распространение в интернете многочисленных изображений протестов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Макрон выразил возмущение тем, что отдельные иностранные политики, в том числе ведущие предвыборные кампании за Атлантикой, распространяют подобные материалы, не проверяя их достоверность.

«Все те, кто сейчас плохо отзывается о нашей стране, — это люди, которые не любят нашу страну. Эти люди меня раздражают», — заявил он.

Французский президент призвал зарубежных политиков прекратить спекуляции на событиях во Франции.