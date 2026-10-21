Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американского гражданина Стивена Хаббарда, находившегося в российской тюрьме. По его словам, Россия не потребовала ничего взамен.

Как написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, просьбу об освобождении Хаббарда он лично озвучил президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора на прошлой неделе.

«Соединенным Штатам из уважения к президенту Трампу не пришлось ничего предоставлять взамен — беспрецедентная ситуация для России. Для этого освобождения не потребовалось никакого обмена», — говорится в публикации.

Американский лидер отметил, что Хаббард был задержан Россией четыре года назад, в период президентства Джо Байдена. При этом Трамп раскритиковал предыдущую администрацию США, заявив, что она не добилась его освобождения в ходе переговоров с Кремлем.

По словам президента США, Хаббард уже направляется домой и вскоре воссоединится с семьей.