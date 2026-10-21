Специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией стал первый замглавы МИД Георгий Зурабишвили.

Об этом сообщил на брифинге глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

В числе приоритетов Грузии Кобахидзе назвал «мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, поддержание и развитие существующих торгово-экономических связей, а также ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам».

По словам премьера, «в отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Российской Федерацией, наряду с женевским форматом», позиция специального представителя премьер-министра имеет для выполнения этих задач ключевое значение.

Место специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией какое-то время оставалось вакантным.