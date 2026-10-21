Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не исключил, что газо- и нефтепроводы в рамках проекта TRIPP могут проложить за пределами Сюникской области. Конкретные маршруты инфраструктуры пока не определены. Об этом он заявил на заседании парламентской комиссии по внешним связям, представляя проект соглашения по TRIPP.

По словам главы МИД, участок между рекой Аракс и скалами слишком узкий, поэтому размещение трубопроводов вдоль будущей железной дороги может оказаться затруднительным.

Мирзоян отметил, что через южную часть Армении, как и в советский период, могут пройти железная дорога и линии электропередачи. При этом газо- и нефтепроводы, возможно, проложат через другие районы страны.