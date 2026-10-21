Общая сумма ущерба от погромов во Франции может достичь 1,2 млрд евро, сообщает Financial Times.

По данным издания, именно такие цифры называют страховщики, которые предупредили о потерях.

Тем временем предприниматели и владельцы бизнеса уже готовятся защищать свои предприятия самостоятельно.

Нынешняя ситуация выглядит серьезнее, чем события 2023 года. Тогда потери страховых компаний застыли на отметке в 798 млн евро. Сейчас она уже превышена.

По оценке министра торговли Франции Сержа Папена, пострадали по меньшей мере 3000 предприятий по всей стране. Среди магазинов, подвергшихся нападению, были точки розничной торговли предметами роскоши, такие как Louis Vuitton и Kenzo.

Французские власти уже инициировали в Евросоюзе принятие закона об обязательном страховании имущества от массовых беспорядков, которые продолжаются во Франции с сентября. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню не исключил, что в стране может быть введен режим ЧС из-за нестихающих массовых беспорядков.