Начало отопительного сезона в частях Дарницкого и Днепровского районов Киева откладывается из-за повреждения энергообъекта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Сегодня, 16 октября, в экстремальных условиях <…>, но все-таки начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы, в том числе в больницах, школах, детских садах. Пока кроме частей Днепровского и Дарницкого районов, где недавно значительные повреждения получил энергообъект», — написал он.