Прекращения огня в Украине ради того, чтобы вновь «привести в чувство» Владимира Зеленского и обеспечить Киев оружием, не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
По его словам, Зеленский дал понять, что не заинтересован в проведении выборов, заранее выдвинув условия, которые заведомо неприемлемы.
Кроме того, глава МИД РФ обвинил украинского президента в прямом и грубом вызове президенту США Дональду Трампу. Поводом стали заявления Зеленского о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
«Это прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддерживал и публично об этом не раз высказывался, — акцентировал внимание Лавров. — По-моему, все это уже понимают и в полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен, и ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов».