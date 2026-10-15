Прекращения огня в Украине ради того, чтобы вновь «привести в чувство» Владимира Зеленского и обеспечить Киев оружием, не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

По его словам, Зеленский дал понять, что не заинтересован в проведении выборов, заранее выдвинув условия, которые заведомо неприемлемы.

Кроме того, глава МИД РФ обвинил украинского президента в прямом и грубом вызове президенту США Дональду Трампу. Поводом стали заявления Зеленского о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).