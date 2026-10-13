Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала видео, посвященное государственному визиту президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Баку.

Сисулит прибыл в Азербайджан 13 октября. Это первый визит главы государства из Лаоса в республику с момента установления дипломатических отношений между странами в 1995 году.

В рамках визита Алиев и Сисулит приняли совместное заявление. Стороны также обменялись документами о сотрудничестве в сельском хозяйстве и взаимном освобождении владельцев служебных паспортов от виз.

На встрече глава азербайджанского государства заявил, что политические отношения двух стран находятся на хорошем уровне, однако экономическое сотрудничество пока остается ограниченным. По его словам, потенциал для его развития велик, а Баку готов рассматривать практические инвестиционные проекты в Лаосе.