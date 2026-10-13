Ракетные удары и атаки беспилотников, осуществлённые йеменскими хуситами в минувшие выходные, потрясли Саудовскую Аравию. После субботнего удара по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли 13 человек и более 300 получили ранения, воздушное пространство над саудовской столицей практически опустело. В воскресенье последовала новая атака, унёсшая жизнь ещё одного человека. Теперь наступает момент проверки американской внешней политики на прочность. Об этом пишетThe Wall Street Journal.

В субботу, отвечая на вопрос о возможном участии США в ударах Саудовской Аравии по хуситам, президент Дональд Трамп заявил: «Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос». Однако меньше всего он, судя по всему, заинтересован в военной эскалации накануне промежуточных выборов в Конгресс. Вероятно, именно на эту нерешительность и рассчитывают Иран и подконтрольные ему хуситские формирования, которые Тегеран вооружает и финансирует.

Соединённые Штаты могут предоставить Саудовской Аравии возможность самостоятельно противостоять иранской оси, однако стратегическая цена такого решения окажется высокой. Весь регион внимательно следит за тем, как Вашингтон отреагирует на нападение на государство, являющееся краеугольным камнем американской системы союзов в Персидском заливе.

Это вовсе не означает, что Эр-Рияду следует предоставить неограниченную американскую поддержку. К тому же дефицит ракет-перехватчиков в арсеналах США ограничивает возможности Трампа по оказанию оборонительной помощи. Однако эту войну невозможно выиграть, исключительно обороняясь и продолжая бесконечно перехватывать запускаемые хуситами ракеты и беспилотники.

Следовательно, необходимо переходить к наступательным действиям. В этой сфере запасы американских боеприпасов находятся в более благоприятном состоянии, а помощь США необходима, в частности, для уничтожения зенитных ракетных комплексов хуситов.

Не менее важную роль играет предоставление Соединёнными Штатами разведывательной информации в режиме реального времени. Такая поддержка менее заметна, но имеет сопоставимое стратегическое значение. Наступление поддерживаемых Саудовской Аравией сил йеменского правительства уже оказывает давление на хуситов вдоль западного побережья Йемена и в районе Красного моря, однако продвижение остаётся медленным.

Вашингтон также может продолжить дипломатические усилия по формированию региональной антихуситской коалиции, в том числе с участием Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов.

Хуситы представляют угрозу не только для Саудовской Аравии, но и для всего региона, а также международного судоходства. Их действия являются частью более масштабной стратегии Ирана. Хотя противостояние между хуситами и Саудовской Аравией началось задолго до нынешней войны с Ираном, именно этот конфликт поставил королевство под непосредственный удар. Возможно, Тегеран считает, что ему удалось обнаружить слабое звено в региональной системе американских союзов.

Однако подобного развития событий можно было избежать.

Первоначальная ошибка Запада заключалась в том, что он сдерживал саудовско-йеменскую коалицию именно тогда, когда хуситы были вынуждены перейти к обороне. На фоне международной обеспокоенности гуманитарными последствиями боевых действий и гибелью мирного населения в 2018 и 2019 годах была упущена возможность разгромить поддерживаемую Ираном группировку.

В феврале 2021 года новая администрация Джо Байдена полностью прекратила поддержку наступательных операций против хуситов, включая поставки вооружений, предоставление разведывательной информации и материально-техническое обеспечение.

Стремясь приспособиться к усилению иранского влияния, Байден даже исключил хуситов из списка террористических организаций. И это несмотря на то, что лозунг группировки звучит следующим образом: «Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа исламу!»

Впоследствии Саудовская Аравия заключила соглашение, направленное на умиротворение хуситов, в том числе предусматривавшее финансовые выплаты ради сохранения мира. Однако, как и в случае с катарским финансированием сектора Газа, эта стратегия не сработала. Хуситы воспользовались передышкой, чтобы восстановить и пополнить свои арсеналы.

В 2025 году Саудовская Аравия потратила на оборону 83 млрд долларов — больше, чем Израиль или Иран. Теперь, оказавшись под непосредственным ударом, Эр-Рияд должен решить, обладает ли он политической волей для ответных действий.

Если такой решимости не найдётся, пострадают все масштабные планы модернизации страны, продвигаемые наследным принцем Мухаммедом бин Салманом (MBS). Мало кто захочет инвестировать в государство, которое представляет собой лёгкую мишень для повторных атак.

Турция и Пакистан — новые партнёры Мухаммеда бин Салмана по Мекканскому соглашению — несмотря на наличие крупных вооружённых сил, по всей видимости, не проявляют особого желания прийти на помощь.

Таким образом, Эр-Рияду, как обычно, остаётся обращаться к Соединённым Штатам. Однако американская поддержка не должна означать, что Вашингтон будет воевать вместо Саудовской Аравии. Её задача — помочь королевству взять на себя ведущую роль в противостоянии.

Если же вместо этого Мухаммеда бин Салмана подтолкнут к заключению очередной сделки с хуситами, подобное соглашение лишь закрепит территориальные и военно-политические достижения группировки, позволив ей подготовиться к следующей войне.

На первый взгляд проблема хуситов может показаться второстепенной, однако ставки чрезвычайно высоки — как для Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока, так и для Соединённых Штатов.

Теперь противостояние с хуситами непосредственно связано с кампанией Дональда Трампа против Ирана, а также с его стремлением расширить Авраамовы соглашения о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, к которым в перспективе могла бы присоединиться и Саудовская Аравия.

Однако на данный момент стратегическое преимущество остаётся на стороне хуситов.