Французские военные задержали в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak по подозрению в использовании ложного флага, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня утром, на расстоянии более 450 морских миль к югу от острова Реюньон, наши военно-морские силы задержали нефтяной танкер DF Peak, который, как подозревается, следовал под ложным флагом», – написал Макрон в X.

По словам французского президента, задержание стало частью борьбы с так называемым теневым флотом. Он заявил, что операция проводилась в соответствии с международным правом и демонстрирует решимость Парижа противодействовать всем видам незаконной торговли.