Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе баллистической ракетой по международному аэропорту Эр-Рияда на фоне предупреждения саудовских властей о ракетной опасности в столице.

«Наши вооруженные силы… атаковали международный аэропорт имени короля Халида в… Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», — написал Военный представитель йеменского движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Он вновь призвал международные авиакомпании и путешественников воздержаться от полетов в аэропорты Саудовской Аравии, назвав их «небезопасными». Исключение, по его словам, составляют воздушные гавани Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о прямом ударе беспилотником по авиабазе в Хамис-Мушайте.

На фоне ракетной опасности в Эр-Рияде на час отложили начало матча второго тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов между саудовским «Аль-Насром» и узбекистанским «Нефтчи».

Стартовый свисток должен был прозвучать в 22:15 по Баку, однако встреча началась на час позже. Незадолго до первоначального времени начала игры Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии предупредило о потенциальной угрозе в столице страны.

За «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Португальский нападающий вышел на поле в стартовом составе.