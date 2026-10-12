Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Азербайджан в рамках турне по четырём странам с 14 по 20 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По её словам, 15 октября Ван И примет участие в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Баку. Китайский министр будет представлять председателя КНР Си Цзиньпина в качестве его специального представителя.

Помимо Азербайджана, в программу визита Ван И входят Хорватия, Черногория и Болгария.