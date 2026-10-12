Президент России Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев примет решение провести голосование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским 60-дневное перемирие необходимо Киеву не для организации выборов, а для восстановления сил и продолжения боевых действий.

«Однако 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — заявил Песков.

Таким образом, в Кремле отвергли предложение Зеленского о двухмесячном прекращении огня для проведения президентских выборов на Украине, допустив при этом возможность приостановки ударов непосредственно в день голосования.