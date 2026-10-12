Армения не желает ухудшения отношений с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В наших целях не было, нет и не будет разрыва или ухудшения отношений с Россией. Напротив, мы хотим развить наши отношения с Россией», — сказал Пашинян в интервью Radio France International, видеозапись которого размещена в соцсетях армянского премьера.

По его словам, «вне зависимости от всего, отношения с Россией не могут быть такими же, как прошлом».

«Изменилось то, что в прошлом был конфликт с Азербайджаном, а теперь есть мир», — сказал он.

Пашинян также заявил, что одной из целей Армении является членство в Евросоюзе.