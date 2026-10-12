Возглавляющая арабскую коалицию Саудовская Аравия недовольна недостаточной помощью Запада в борьбе с движением «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, пишет Bloomberg.

«Эр-Рияд разочарован ограниченностью помощи со стороны западных союзников», — сообщили источники агентства.

Так, хотя Великобритания предоставила свой топливозаправщик, запросы Саудовской Аравии на дополнительную оборонительную поддержку последних недель пока не были одобрены, отмечает Bloomberg.

Франция в свою очередь заявляла, что направит оборонительную военную технику в Янбу, саудовский порт на Красном море.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем три недели назад заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду дозаправкой самолетов в воздухе в ответ на запрос Саудовской Аравии о военной поддержке.