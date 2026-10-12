В результате российских ракетных и беспилотных ударов по Харьковской и Ивано-Франковской областям Украины погибли шесть человек, еще девять получили ранения, в том числе трое детей, сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти.

Вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, ракета попала в здание продовольственного магазина.

Три человека погибли на месте, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.

После удара вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Его удалось локализовать. Повреждены здание магазина, пять автомобилей, два многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Ивано-Франковск. Как сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук, сначала поступила информация о двух погибших и одном пострадавшем. Позднее раненый скончался в больнице, и число жертв выросло до трех.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры.