МИД Турции осудил атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии.

«Мы самым решительным образом осуждаем очередную атаку хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде. Подобные нападения, преднамеренно направленные против гражданской инфраструктуры и мирного населения, являются грубым нарушением норм международного права. Мы подчеркиваем необходимость немедленного прекращения действий, которые угрожают региональной безопасности и стабильности, а также подрывают совместные усилия международного сообщества по установлению мира», – говорится в заявлении министерства в X.

В ведомстве указали, что официальная Анкара вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии.

МИД РФ также осудил нападение и призвал участников конфликтов на Аравийском полуострове полностью отказаться от ударов по гражданским объектам. Москва подчеркнула, что урегулировать кризисы в регионе необходимо политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех расположенных там государств.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в результате атаки погибли 12 человек, в том числе граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести, аэропорту причинен серьезный материальный ущерб.