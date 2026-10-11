Отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского достигли самой низкой точки с момента их перепалки в Овальном кабинете в 2025 году, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Резкий выпад в адрес Зеленского знаменует собой самую низкую точку в отношениях двух лидеров с момента их перепалки в Овальном кабинете вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году», – отмечает издание.

По мнению авторов материала, действия Вашингтона могут поставить под угрозу дальнейшую военную и финансовую помощь Киеву. Кроме того, эта ситуация свидетельствует об ослаблении политики Запада, направленной на оказание давления на Кремль.