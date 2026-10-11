Крушение лодки с мигрантами у берегов Джибути унесло жизни не менее 109 человек, включая 15 детей, еще более 116 числятся пропавшими без вести, сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

«По меньшей мере 109 мигрантов, в то числе 15 детей, погибли, а более 116 числятся пропавшими без вести после того, как перевернулась лодка, на борту которой находились 305 человек», – говорится в пресс-релизе организации.

По словам выживших, судно направлялось из Джибути в Йемен и перевернулось в ночь на 9 октября недалеко от Гухере, к северу от города Обок. Среди погибших – 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей.

Более 80 человек выжили. Все они – граждане Эфиопии. Власти Джибути продолжают поисково-спасательную операцию.

В МОM напомнили, что ежегодно десятки тысяч мигрантов из стран Африканского Рога отправляются через Джибути и пересекают Баб-эль-Мандебский пролив по пути в Йемен. Многие надеются добраться оттуда до стран Персидского залива. На опасный маршрут людей толкают отсутствие безопасности и усугубляющиеся последствия изменения климата.