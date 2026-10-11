В турецкой провинции Маниса пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 11 человек и еще 27 получили ранения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Авария произошла на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир, недалеко от пункта оплаты проезда в районе Акхисар. Автобус следовал из Бурсы в Измир.

На место ДТП прибыли бригады скорой помощи, пожарные, полиция и спасатели. Пострадавших доставили в больницы. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что экстренные службы приступили к ликвидации последствий аварии.

Причины столкновения пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.

