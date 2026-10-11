Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

«Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и подлинными гарантиями», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что реальная причина войны в Европе – Россия. По словам украинского лидера, удары по энергетике можно прекратить уже сегодня, однако российский президент Владимир Путин не хочет этого делать.