Польские спецслужбы проверяют информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша, после чего МВД поручило принять необходимые меры.

«В связи с информацией, которая поступила в польскую полицию и касается возможного покушения на премьера Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша глава МВД Марчин Кервиньский и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили предпринять необходимые действия», – написала пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая в соцсети X.

По ее словам, в 11:00 по местному времени (13:00 по Баку) прошло совещание спецслужб, подотчетных МВД.

Как сообщает Interia.pl, в адрес Туска неоднократно поступали угрозы. В сентябре по подозрению в их отправке задержали двух мужчин — 56-летнего жителя Пшемысля и 52-летнего жителя Олавы. Это не первая попытка покушения на главу правительства Польши. В 2012 году правоохранители задержали 45-летнего исследователя из университета в Кракове, который планировал взорвать около парламента автомобиль с четырьмя тоннами взрывчатки, когда внутри находились президент, премьер-министр и другие политики.