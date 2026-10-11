В Киеве и Киевской области утром 11 октября ввели экстренные отключения электроэнергии по команде «Укрэнерго», передает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

«Киев и Киевская область: по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения», — сообщили в ДТЭК.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

В воскресенье в ряде регионов Украины ввели ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения – с 16:00 до 23:59.

По оценкам экспертов, если обстрелы продолжатся, зимой Киев может столкнуться с отключениями света на 4–6 часов в день. При худшем сценарии электричества может не быть до 18 часов в сутки, также возможны перебои с водоснабжением.

На фоне рисков аварийных ситуаций киевлян призвали заранее запастись водой и продуктами.